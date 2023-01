Covid-19: Cotia aguarda envio de vacinas para dose de reforço em crianças

Recomendação do Ministério da Saúde é que crianças de 5 a 11 anos recebam a dose complementar dentro do intervalo de 4 meses

Foto: Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde recomendou a aplicação da dose de reforço da vacina contra Covid-19 para crianças entre 5 a 11 anos. O intervalo entre a segunda dose e a complementar deve ser de quatro meses.





A dose complementar nesta faixa deve ser feita com a vacina pediátrica da Pfizer. A recomendação foi baseada em estudos que mostraram o aumento de anticorpos após a dose de reforço.





A pasta da Saúde disse em nota que "no estudo clínico, as crianças avaliadas apresentaram aumento de seis meses no número de anticorpos após a dose de reforço”.





Em outro estudo, o reforço da vacina Pfizer se mostrou eficaz contra variante Ômicron, com aumento de 36 vezes na produção de anticorpos nessa faixa.





A reportagem entrou em contato com Secretaria de Saúde de Cotia para saber quando será aplicada a dose de reforço pediátrica. Em nota, a secretaria, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou que não recebeu as doses para aplicar o reforço nesta faixa etária. “A vacinação contra a Covid-19 acontece mediante a liberação de imunizante por parte do Governo Estadual”, disse.