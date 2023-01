'Defesa da democracia': Mercado Livre dá 99% de desconto na Constituição Federal

Gigante do e-commerce se posicionou contra as ações de bolsonaristas em Brasília com uma promoção da carta magna sendo vendida por menos de R$ 1

Imagem: Divulgação

O Mercado Livre criou um cupom que dá 99% de desconto nas compras de exemplares da Constituição Federal. O ato do gigante do e-commerce é um posicionamento contra os ataques antidemocráticos realizados por bolsonaristas radicais, no último domingo (8) em Brasília.

"O Mercado Livre acredita na liberdade. Mas é impossível ser livre sem democracia. Por isso, estamos disponibilizando edições da Constituição Federal por um valor simbólico, aumentando o acesso de mais e mais brasileiros a um dos pilares da nossa democracia", explica a varejista, em seu perfil oficial no LinkedIn.

"Com uma posição apartidária e agnóstica, a empresa não enxerga o Brasil em qualquer outro regime que não o democrático."

A ação faz parte de uma campanha desenvolvida pela agência GUT, que acompanha um movimento de empresas e entidades do mercado que repudiaram as invasões e destruição das sedes dos três poderes.

Assim como o Mercado Livre, nomes como Natura, Febraban, Zetta, CNC e CVM, entre outros, divulgaram notas de repúdio que endossavam o compromisso das entidades com a democracia brasileira.

COMO FUNCIONA

Para fazer a compra, o cliente deve colocar o cupom DEMOCRACIA na hora do pagamento.

O cupom é limitado a um uso por CPF e o desconto de 99% se aplica a compras a partir de R$1, com máximo de desconto de R$250. Serão 1.000 cupons disponíveis, enquanto durarem os estoques ou até o fim do dia 15 de janeiro. O desconto não acumulável com outros promoções e vale apenas para itens selecionados, que são as edições da Constituição Federal.