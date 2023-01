Cotianos têm até segunda-feira (23/01) para contestar cobrança no IPTU 2023

Informativo foi enviado apenas aos contribuintes em que a Prefeitura identificou a divergência de área; saiba mais

A divergência, segundo a Fazenda, foi constatada por meio de um trabalho de atualização do cadastro de imóveis em todo o município, utilizando imagens aéreas e frontais das propriedades.





O informativo comunica ao proprietário qual foi a diferença de área construída identificada em relação ao que está cadastrado e estabelece um prazo para que seja feita uma contestação.





Nesta terça-feira (17), a Prefeitura informou que quem desejar tirar dúvidas ou pedir revisão de área deve apresentar uma contestação até a próxima segunda-feira (23/01).





O atendimento para contestação pode ser feito remotamente ou presencialmente (apenas no CIT de Cotia).





Todas as informações sobre a revisão constam na notificação feita pela Prefeitura. O documento foi enviado apenas aos contribuintes em que a Prefeitura identificou a divergência de área.









ATENÇÃO AOS VENCIMENTOS





A Prefeitura de Cotia também reforçou hoje que o IPTU poderá ser pago em até 12 vezes - desde que cada parcela não seja inferior a R$ 50,00. A primeira parcela e a cota única do tributo vencem na próxima sexta-feira, dia 20 de janeiro. Será concedido um desconto de 10% no valor total do IPTU para quem fizer o pagamento à vista.





Quem optar pelo parcelamento do tributo deverá realizar o pagamento até o dia 20 de cada mês. Quando o dia 20 cair em um sábado, domingo ou feriado, o vencimento será considerado no próximo dia útil.





O contribuinte que não recebeu o carnê deste ano pode acessar o site da Prefeitura (www.cotia.sp.gov.br), entrar em ‘Portal de Serviços’, procurar por ‘Taxas e Tributos’ e abrir ‘IPTU 2023 – emissão da 2ª via’.





Caso prefira, o contribuinte poderá solicitar a 2ª via do tributo presencialmente, em uma das unidades do Centro Integrado Tributário (CIT) – Cotia, Caucaia e Granja Viana.





Para atendimento presencial, basta comparecer a uma das unidades do CIT, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No CIT de Cotia é possível fazer agendamento em (https://cotia.sp.gov.br/agendamento-cit/). O CIT de Cotia fica na av. Benedito Isaac Pires, 35, Pq. Dom Henrique; CIT Granja Viana: av. Denne, 163, Pq. São George e, o CIT Caucaia do Alto fica na av. Roque Celestino Pires, 1204, Caucaia do Alto.