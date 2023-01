Caminhão da Sabesp afunda calçada após perder o freio no centro de Cotia

Fotos enviadas pelo agente de trânsito de Cotia, Reinaldo Souza





Um caminhão da SABESP perdeu o freio na tarde desta segunda-feira (2) na Avenida Mathias de Camargo no centro de Cotia. O caminhão carregava entulho e quase caiu na obra da futura base da Polícia Militar.

Segundo informações preliminares o condutor percebeu que havia perdido o freio e tentou usar a calçada como freio auxiliar. O caminhão estaria com o peso acima do permitido. Imagens enviadas ao Cotia e Cia mostram pneus do caminhão careca.

Foto mostra estado dos pneus do caminhão. Foto: Reinaldo Souza





Há trânsito lento na região central devido ao incidente. Por volta das 17h45 o caminhão estava sendo removido do local.

O Cotia e Cia está em contato com a Sabesp para buscar um posicionamento.

Atendem a ocorrência Policiais Militares e os agentes de trânsito Francato e Reinaldo.