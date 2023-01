Congada de São Benedito de Cotia pode se tornar patrimônio cultural do Estado de SP

Projeto, de autoria da deputada Leci Brandão, foi aprovado na Alesp e agora depende da sanção do governador Tarcísio para se tornar lei

Congada de São Benedito de Cotia. Foto: Vagner Santos





A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou, no final de 2022, o Projeto de Lei 893/2017 que declara a Congada de São Benedito de Cotia como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de São Paulo.





O Projeto de Lei Estadual, de autoria da deputada Leci Brandão, aguarda sanção do governador Tarcísio de Freitas para se tornar Lei. A propositura foi apresentada na Alesp em 2017.





Com 71 anos de fundação, a Congada já é Patrimônio Cultural Imaterial de Cotia desde 2014 (Lei Municipal 1.823/2014).





A Congada de São Benedito de Cotia foi fundada em junho de 1951 por Benedito Pereira de Castro, o Seu Dito da Congada, que faleceu em 2016.





A Congada participa de apresentações em diversos municípios e, tradicionalmente, no mês de maio, realiza uma grande festa em sua sede, na Vila São Joaquim, com a participação de congos convidados.