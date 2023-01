As justificativas de Rogério Franco para aumentar o valor da tarifa de ônibus em Cotia

Segundo o prefeito de Cotia, reajuste permite “a continuidade de um serviço de qualidade”; veja as justificativas apontadas em decreto

Foto: Wagner Santos / Prefeitura de Cotia









Segundo a gestão municipal, a medida acompanha a decisão adotada por municípios que compõem o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo).





“A decisão pelo reajuste de R$ 0,30 considerou, entre outros fatores, a análise e o entendimento de que o aumento nos preços dos insumos, especialmente do óleo diesel, poderiam acarretar prejuízos aos serviços oferecidos à população e, após análises das planilhas apresentadas pela concessionária, sem deixar de considerar a atual situação econômica dos usuários do transporte público, a Prefeitura de Cotia deliberou sobre um valor que pode ser considerado um denominador comum entre as situações colocadas”, explicou em nota a Prefeitura de Cotia.





AS JUSTIFICATIVAS DE FRANCO PARA O AUMENTO









Segundo o prefeito, a concessionária solicitou o aumento após apresentação de uma planilha de custos.





Por sua vez, o prefeito disse que reconhece que houve, de fato, aumento no custo dos insumos, especialmente no preço do óleo diesel, ainda impactados pela pandemia da Covid-19.





Além disso, Franco disse também reconhecer que a população está no mesmo processo de retomada das atividades econômicas e, ciente de que ainda "estamos saindo de uma grave crise econômica", entende que “a falta de aplicação de um reajuste no valor da tarifa em tela pode ocasionar um desiquilíbrio econômico-financeiro no contrato atualmente em vigor, com prejuízo inclusive para os usuários do serviço”.





“Diante deste cenário, a Prefeitura, avaliando também os índices inflacionários, chegou a um valor de reajuste que pode ser considerado um denominador comum, permitindo a continuidade de um serviço de qualidade sem sobrecarregar excessivamente a população cotiana”, diz o prefeito em trecho do decreto.