Presidente da Alesp sanciona aumento do salário de Tarcísio

Com a medida, não só o governador, mas também o vice Felício Ramuth (PSD) e secretários estaduais tiveram aumento de 50% em seus vencimentos

Governador Tarcísio de Freitas. Foto: Rogério Cassimiro / Governo de SP





O presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), assinou nesta quarta-feira (11) a lei que eleva o salário do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) dos atuais R$ 23.048 para R$ 34.572.





Com a medida, não só o governador, mas também o vice Felício Ramuth (PSD) e secretários estaduais tiveram aumento de 50% em seus vencimentos.





Pignatari usou as redes sociais para fazer o anúnico. “Pela manhã, assinei e promulguei a Lei 17616/23, que trata do subsídio do Governador e dos servidores públicos do estado de São Paulo”, publicou.





No caso de Ramuth, o salário vai de 21 000 reais para 32 900 reais. O novo vencimento dos secretários será de 31 100 reais ante aos 20 700 reais que





Tarcísio de Freitas chegou a dizer que apoiava o projeto que aumenta em 50% o próprio salário e que sancionaria o texto aprovado em novembro pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas ele perdeu o prazo para promulgar a lei, o que foi feito por Pignatari.





Após a posse como governador, Tarcísio afirmou que iria sancionar o projeto. Por isso, sua omissão gerou estranhamento entre deputados da Casa. De qualquer forma, a ação de Pignatari livrou o governador do desgaste de promulgar o próprio aumento.





Com informações da Folha de S.Paulo e da Veja SP