Advogado de Cotia baleado pela própria arma continua internado em estado grave

Leandro Mathias foi atingido pela própria arma ao entrar em uma sala de ressonância magnética para acompanhar sua mãe no exame; acidente aconteceu há uma semana

Leandro Mathias. Foto: Redes sociais





O advogado Leandro Mathias Novaes, presidente da Comissão de Prerrogativas em Cotia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), continua internado em estado grave, segundo outro advogado que defende os interesses da vítima e da família. A informação foi veiculada nesta terça-feira (23) pelo G1.









"A família do Dr. Leandro Mathias de Novaes informa que no momento todos os esforços estão voltados a sua recuperação e o reestabelecimento de sua saúde, o qual no momento é considerado grave", informou trecho do comunicado divulgado pelo advogado Angelo Cavaleri.





De acordo com a polícia, Leandro entrou na sala do exame com uma pistola 9 milímetros, pente extra e 30 munições. Logo que a máquina começou a funcionar, ela puxou a arma como se fosse um imã. Assim que ela bateu no aparelho, houve o disparo. Por pouco, o tiro não atingiu funcionários.





Em nota, o laboratório lamentou o que chamou de incidente e informou que não sabia que o acompanhante estava armado.





Ressaltou também que todos os protocolos de prevenção de acidentes foram seguidos e informou ainda que a paciente e o acompanhante foram devidamente orientados quanto aos procedimentos da ressonância e alertados sobre a retirada de todo e qualquer objeto metálico para entrarem na sala de exame, e que ambos assinaram termo de ciência com relação a essa orientação.