Cotia abre inscrições para dezenas de atividades esportivas gratuitas

As aulas, que começam no dia 6 de fevereiro, acontecem em sete polos espalhados pelas principais regiões do município; veja como se inscrever

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia está com inscrições abertas para quase 30 modalidades esportivas oferecidas gratuitamente para moradores de todas as idades.





As aulas acontecem em sete polos espalhados pelas principais regiões do município. Atualmente, são quatro mil pessoas matriculadas nas atividades, com idades a partir de 4 anos, até alunos da terceira idade. As aulas começam no dia 6 de fevereiro.





Entre as modalidades estão: futsal, judô, balé, vôlei, ginástica, zumba, jogos de mesa, basquete, atletismo, alongamento, karatê, pilates, entre outras





Para se inscrever é preciso apresentar: Atestado médico de aptidão física original (emitido há até 3 meses); 2 fotos 3x4 recentes (sendo 1 para o prontuário e 1 para a carteirinha); declaração escolar original (menores de 18 anos); cópia do RG (acima de 8 anos) ou Certidão de Nascimento (menores de 7 anos); cópia do CPF (acima de 8 anos); cópia do comprovante de endereço recente (emitido há até 3 meses); cópia do RG do responsável (menor de 18 anos); cópia do comprovante de vacinação contra a covid-19 (com as doses aplicadas em acordo com o calendário vacinal de Cotia).





Confira AQUI as modalidades oferecidas, os polos, os locais de matrícula e os horários das aulas. A Secretaria de Esportes e Juventude não aceitará a matrícula de menores de 18 anos desacompanhados de um maior responsável.as modalidades oferecidas, os polos, os locais de matrícula e os horários das aulas.





As matrículas já estão abertas, exceto no polo Mirizola, onde as inscrições poderão ser feitas a partir do dia 6/02.