Vestir branco na virada do ano traz sorte? Descubra a origem por trás dessa tradição

Veja também o significado de outras cores para o Réveillon

O ano de 2022 se aproxima do fim. Com a chegada de um novo ano, as pesquisas por simpatias disparam no Google. E, uma delas, é em relação às cores das roupas que, de acordo com a crença popular, têm o poder de atrair boas energias para o novo ano.





Mas, antes de falar das demais cores, vamos focar na cor branca, que é a principal usada por milhares de brasileiros. Você sabe de onde vem essa tradição?





A história diz que esse costume tem origem das religiões africanas, como o Candomblé e a Umbanda, surgindo por causa do culto a Iemanjá, a divindade dos oceanos e padroeira dos pescadores.





Durante a cerimônia de homenagem à deusa, é realizado oferendas em forma de pedidos, onde as pessoas precisam estar vestidas de branco. Se a sua oferta for levada mar adentro, aquilo que você pediu será realizado por Iemanjá. Caso volte para a praia, ele foi rejeitado.





Em meados do século passado, alguns membros do Candomblé teriam realizado o ritual no litoral brasileiro durante uma das viradas de ano novo e chamaram a atenção do público ao seu redor pela beleza de toda a homenagem.





Em pouco tempo, a prática ficou famosa em todo o país, e cada vez mais pessoas passaram a aderir o hábito de também utilizar branco no réveillon — mesmo aquelas que não fazem parte da religião.





Com o passar dos anos, o significado por trás da utilização de branco também acabou mudando para alguns brasileiros. Parte da população não usa a cor com fins religiosos, mas sim por acreditarem na representação de prosperidade, paz e boas energias para o novo ciclo que está prestes a se iniciar (Com informações do recreio.uol).





SIGNIFICADO DE OUTRAS CORES





Por mais que a cor branca seja a mais utilizada na virada do ano, não é somente ela que tem significados. Cotia e Cia reuniu alguns de outras cores. Veja abaixo:





Vermelho





A cor vermelha remete ao amor, à paixão e à sensualidade. No entanto, também é usada para demonstrar perigo e guerra.





Rosa





A cor rosa passa uma ideia de suavidade, amabilidade, força, gentileza e feminilidade.





Roxo





O roxo é uma cor interessante para se usar no Ano Novo, pois lembra à espiritualidade, ao futuro, à transformação e à diversidade.





Amarelo





O amarelo também é bem procurado pelas pessoas para as festas de fim de ano, pois é uma cor que simboliza a criatividade, o otimismo, a riqueza, a comunicação e o dinamismo





Verde





O verde também pode ser usado nas celebrações, principalmente por quem deseja saúde, cura, renovação, proteção e tolerância.





Azul





A cor azul traz uma mensagem muito positiva no Ano Novo: de paz, sinceridade, fidelidade, confiança, eternidade e honra.





Dourado





O dourado é uma cor quente bem procurada para as festas. Ele remete ao passado, mas também à força, riqueza, abundância, prosperidade e extravagância.





Prateado





O prateado é uma cor sofisticada relacionada com a energia feminina, riqueza e inovação.





Fonte: Ana Letícia, consultora de imagem e estilo / Portal Terra