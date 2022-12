Recebeu a notificação do IPTU e não concordou? Saiba como contestar

Informativo enviado pela Prefeitura de Cotia comunica ao proprietário qual foi a diferença de área construída identificada em relação ao que está cadastrado; veja até quando apresentar contestação





Muitos moradores de Cotia estão recebendo em suas residências um informativo da Secretaria Municipal da Fazenda sobre um novo cálculo do IPTU. O comunicado diz respeito aos imóveis que apresentam área construída divergente da que está cadastrada junto à municipalidade.





A divergência foi constatada, de acordo com a Fazenda, por meio de um trabalho de atualização do cadastro de imóveis em todo o município utilizando imagens aéreas e frontais das propriedades. O Informativo comunica ao proprietário qual foi a diferença de área construída identificada em relação ao que está cadastrado e estabelece um prazo para que seja feita uma contestação.





O envio da notificação está sendo feito antes do carnê de cobrança do IPTU. Caso o proprietário não apresente manifestação contrária ao levantamento solicitando revisão e correção por parte da Prefeitura no prazo estipulado no Informativo, a Secretaria da Fazenda emitirá a cobrança do imposto com base na nova área construída apurada durante o levantamento.





No próprio documento emitido pela Prefeitura constam todos os procedimentos para a abertura do processo de revisão, caso o proprietário não concorde ou tenha dúvidas sobre a atualização. A contestação deverá ser apresentada no Centro Integrado Tributário (CIT), presencialmente, a partir do recebimento do Informativo até o dia 31 de janeiro de 2023.





O documento traz um link, usuário e senha para que o contribuinte acesse as alterações identificadas pelo levantamento da Prefeitura e, ao acessar esta página, o contribuinte tem a opção de agendar o atendimento.





VEJA ABAIXO O PASSO A PASSO





O que é o Informativo?





Um documento em que a Prefeitura comunica ao proprietário de um imóvel que a área construída em sua propriedade está divergente da área cadastrada na Prefeitura.





Quem vai receber o Informativo?





Somente proprietários de imóveis onde a Prefeitura identificou divergência entre a área construída e a área cadastrada.





O que muda quando a Prefeitura identifica a diferença?





O valor do IPTU, já que, entre outros, o imposto é calculado considerando o metro quadrado efetivo de área construída.





O que eu faço se receber o Informativo?





Consulte as informações apresentadas pela Prefeitura e, se concordar, basta desconsiderar o documento, caso tenha dúvidas ou discorde das alterações, siga as orientações dadas no documento para apresentar a sua contestação.





Se eu não concordar, posso ir direto ao CIT?





Não. O atendimento neste caso será feito apenas com agendamento que deverá ser feito no link enviado pela Prefeitura com usuário e senha informados.





Quando poderei fazer a contestação?





A partir do recebimento do Informativo até 31 de janeiro de 2023.





Se eu perder o prazo?





A Secretaria da Fazenda emitirá a cobrança do imposto com base na nova área construída identificada durante o levantamento.





Vou precisar apresentar documentos?





Sim: o original do Informativo, original e cópia do RG e CPF, Projeto Aprovado ou Habite-se (se houver), original e cópia da Matrícula atualizada emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, escritura ou documento de compra e venda reconhecido em Cartório (caso o imóvel não esteja cadastrado em seu nome e, procuração do proprietário ou do compromissário cadastrado (caso o imóvel não seja de sua propriedade).