Rodízio de carros em SP está suspenso; veja quando volta a restrição

Caminhões continuam com as restrições de trânsito em algumas regiões da cidade





A Prefeitura de SP decidiu suspender o rodízio de carros a partir desta segunda-feira (26) até 6 de janeiro de 2023. Caminhões continuam com as restrições de trânsito em algumas regiões da cidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial da última quinta-feira (15).





Segundo o texto, autorizado pelo secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Ricardo Teixeira, a suspensão do rodízio de veículos ocorrerá por que a previsão é de "baixo fluxo de veículos nos últimos dias do mês de dezembro e início do mês de janeiro, em razão das férias escolares, conforme informações da Companhia de Engenharia de Tráfego [CET]".





Segundo a norma que regulamenta o rodízio de carros, esses veículos não podem circular em algumas regiões da capital num dos dias da semana, dependendo do número final de suas placas.





O rodízio volta a valer no dia 9 de janeiro, uma segunda-feira.





Com informações do G1