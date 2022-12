SP: Empresa é notificada após roda-gigante apresentar problema na inauguração

Empresa responsável pela “maior roda-gigante da América Latina” tem até esta quarta-feira (14) para prestar esclarecimentos ao Procon; veja

Roda Rico. Foto: Divulgação

problema ocorrido durante a inauguração da atração na sexta-feira (9). O Procon-SP notificou a empresa Interparques Holding S.A, responsável pela administração da Roda Rico no Parque Cândido Portinari, na Zona Oeste da capital paulista, para dar explicações sobre o





Considerada a maior roda-gigante da América Latina, a atração ficou parada por cerca de duas horas por causa de problemas com o ar-condicionado das cabines. Quem tinha ingresso e foi prejudicado teve de trocar a entrada para um outro dia e houve fila para remarcar o passeio. a atração ficou parada por cerca de duas horas por causa de problemas com o ar-condicionado das cabines. Quem tinha ingresso e foi prejudicado teve de trocar a entrada para um outro dia e houve fila para remarcar o passeio.





A empresa tem até amanhã (14) para detalhar ao Procon as ocorrências e as providências tomadas para a resolução do problema, além de dar esclarecimentos sobre a falha de funcionamento da atração, comprovação do período de duração e medidas adotadas para o atendimento dos usuários.





O órgão também solicitou que a Interparques apresente uma cópia do "Alvará de Autorização de Funcionamento" expedido pela prefeitura, com comprovação do atendimento às normas da ABNT, bem como do AVCB (Corpo de Bombeiros), além de documentos que garantem vistorias, inspeções e autorização de funcionamento da atração, assinados por profissionais habilitados.





O Procon pede, ainda, o número de atrações oferecidas, bem como o número mínimo e máximo de ocupantes em cada uma delas para cada ciclo de operação. Instruções disponibilizadas ao público consumidor para utilização de cada atração (faixa etária, estatura, precauções de saúde e demais critérios utilizados) também são solicitadas.





O Procon também pede:





- Número de instrutores responsáveis por atração, bem como o treinamento/capacitação de forma individualizada de tais colaboradores para operação, manutenção, orientações de segurança e intervenções em eventuais casos de emergência;





- Laudo pericial conclusivo realizado por ocasião do incidente de dezembro de 2022, bem como todas as vistorias e inspeções realizadas posteriormente;





- Normas de uso, horário de funcionamento e política de cobrança utilizada.