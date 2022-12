Covid-19: Todas as crianças a partir de 6 meses já podem ser vacinadas em Cotia

Município estendeu imunização após registrar baixa procura de crianças com comorbidade; saiba mais

Foto: Prefeitura de Cotia





A Secretaria de Saúde de Cotia iniciou hoje (13) a vacinação contra a Covid-19 em todas as crianças com idade entre 6 meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade - até então, estavam sendo vacinadas apenas crianças com comorbidades/imunossuprimidas nesta faixa etária.





Os bebês recebem doses da vacina Pfizer Baby. Com isso, Cotia amplia a vacina contra a Covid-19 para todas as pessoas com idade a partir de 6 meses. Crianças, adolescentes, adultos e idosos seguem sendo vacinados contra a doença. Esta faixa etária será vacinada nas UBSs Assa, Atalaia, Caucaia e Portão.





A vacina contra a Covid-19 está disponível em todas as Unidades Básicas (UBSs) de Cotia para as demais faixas etárias e, para se vacinar, basta comparecer ao local, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, com documento oficial com foto, comprovante de endereço de Cotia, CPF (caso a criança não tenha, apresentar o cartão SUS) e a caderneta de vacinação (no caso das crianças).





“O governo estadual havia enviado as doses da Pfizer Baby para atendermos as crianças com comorbidade, mas estamos tendo baixa procura, por isso, a partir de amanhã, vamos começar a aplicar a vacina em qualquer criança a partir de 6 meses. Lembrando que as crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade serão atendidas exclusivamente com a Pfizer Baby mediante a disponibilidade de doses”, destacou Magno Sauter, titular da Saúde.