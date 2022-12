Sistema da SPTrans é invadido e 13 milhões de usuários do Bilhete Único têm dados expostos

Segundo a SPTrans, foram expostos informações como nome, nome social, data de nascimento, CPF, RG, endereço

Foto: Divulgação / SPTRans





Um hacker invadiu o sistema da SPTrans e roubou o cadastro de 13 milhões de usuários na cidade de São Paulo, incluindo dados como nome, data de nascimento, CPF, endereço, número de telefone e email, além de login e senha do portal de serviços da SPTrans na internet.





Em nota, a SPTrans afirmou que os dados expostos neste mês tem como base o mês de abril de 2020.





A empresa diz ter notificado o ocorrido à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e, na sequência, comunicou a Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil do Estado de São Paulo, requerendo a abertura de um procedimento de investigação criminal para apurar a origem e a autoria do vazamento.





Os cartões do Bilhete Único continuam ativos e os respectivos saldos estão preservados após o ataque cibernético. O crime foi identificado em 15 de dezembro, mas os dados expostos são de abril de 2020.





A empresa ainda afirma que não há necessidade de que os usuários se dirijam a um posto de atendimento da SPTrans.





Os titulares dos dados expostos estão sendo avisados sobre o incidente a partir desta sexta-feira (23) por e-mail, desde que tenham um endereço eletrônico válido e atualizado no seu cadastro.





Como medida de segurança, a comunicação orienta todos a trocarem suas senhas no site do Bilhete Único.





Com informações do G1