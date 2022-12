Funcionários públicos de Cotia terão 10 pontos facultativos em 2023; veja o calendário completo

Decreto com as respectivas datas foi publicado pelo prefeito Rogério Franco

O ano de 2023 será ótimo para quem gosta – e pode – emendar feriados. No caso de servidores públicos de Cotia, além dos 8 feriados nacionais, um estadual e 3 municipais, ainda terão os pontos facultativos que já foram decretados pelo prefeito Rogério Franco.





De acordo com o decreto, serão dez pontos facultativos – contando os três dias de Carnaval (na quarta-feira de cinzas o expediente inicia às 12h).





“Nos dias referidos no caput deste artigo, deverão funcionar as unidades cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade, podendo, nas demais, a critério dos titulares dos respectivos órgãos, ser instituído plantão, nos casos julgados necessários”, diz trecho do decreto.





VEJA ABAIXO: