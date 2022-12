EXCLUSIVO: Rogério Franco confirma troca de secretários para 2023

Informação foi confirmada ao Cotia e Cia neste sábado (24)





Na manhã deste sábado (24), o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), confirmou com exclusividade ao Cotia e Cia que fará mudanças no secretariado municipal no início de 2023.

"Estou avaliando quais mudanças iremos fazer" declarou Franco, sem mencionar mais detalhes.

O prefeito não disse os motivos, mas a reportagem apurou que ele não estaria satisfeito com o trabalho de alguns secretários municipais.

Ao todo, Cotia tem 22 secretarias municipais.