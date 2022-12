Roubo de fios de cobre em Caucaia teve perseguição, troca de tiros e um baleado

Troca de tiros entre criminosos e GCM começou na Estrada de Caucaia e seguiu até o bairro Atalaia; três bandidos chegaram a pular do veículo em movimento, veja a reportagem

Diversos rolos de fios de cobre foram roubados de prédios em construção em Caucaia do Alto. Foto: Reprodução





Um criminoso foi baleado na madrugada desta quinta-feira (8) após troca de tiros com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia. Ele e pelo menos mais dois bandidos tinham acabado de roubar diversos rolos de fios de cobre de um condomínio em construção localizado na Rua José Manuel de Oliveira, no distrito de Caucaia do Alto. O criminoso segue internado no Hospital Regional de Cotia, sem previsão de alta.





Segundo os agentes da GCM, eles invadiram o condomínio e amarraram o segurança. Eles estavam com uma Fiorino da cor branca. Após o roubo, a vítima conseguiu se soltar e pediu ajuda para os guardas, que foram no encalço dos criminosos.





Na Estrada de Caucaia, no sentido da rodovia Raposo Tavares, os GCMs viram a Fiorino e deram sinais para eles pararem, mas foram ignorados. Durante a fuga, os criminosos atiraram contra os guardas, que revidaram com disparos.





Já na entrada do bairro Mirante da Mata, um dos criminosos pulou do veículo em movimento pela porta do passageiro e conseguiu fugir. Os guardas continuaram a perseguição. A troca de tiros se intensificou até o Atalaia, quando mais dois criminosos pularam da Fiorino.





Os guardas, ao notarem que não havia mais ninguém dentro do veículo, perseguiram os dois que haviam pulado do carro. Eles continuaram disparando contra os agentes. Um dos criminosos foi atingido nas costas e caiu. O outro conseguiu fugir.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e o criminoso encaminhado ao Hospital Regional de Cotia. Segundo os guardas, ele assumiu o crime e disse que era o proprietário da Fiorino. A placa do veículo estava coberta com barro para dificultar a identificação. Uma viatura ficou no local até a chegada da perícia. O criminoso será ouvido após alta hospitalar, informou o delegado de plantão.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia, que apura os fatos.