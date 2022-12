Comerciante de Cotia tapa buracos em rua que recebeu serviço incompleto da prefeitura

Ao Cotia e Cia, ele explicou que os buracos estavam atrapalhando a entrada de clientes em seu comércio; veja o que disse a Secretaria de Obras

Comércio fica localizado na Rua Pinhal. Foto encaminhada ao Cotia e Cia





Um comerciante do Jardim Sabiá, em Cotia, juntou concreto e entulho para cobrir valetas e buracos causados pela forte chuva que atingiu a região nesta semana. O caso ocorreu na Rua Pinhal, que há cerca de 30 dias recebeu serviço de fresagem da Secretaria de Obras do município.





Após a chuva, via ficou tomada por buracos e valetas

Em entrevista ao Cotia e Cia, o comerciante, que pediu para não ser identificado, explicou que a secretaria realizou o serviço e não retornou para finalizá-lo, ou seja, para fazer a pavimentação. Como os buracos estavam atrapalhando o seu comércio, ele mesmo tomou providência.





“Tinha um buraco bem em frente à entrada do meu comércio e os clientes não conseguiam entrar mais no estacionamento. Então eu enchi o caminhão de entulho e tapei os buracos. Fiz também um concreto para cobrir o buraco aqui em frente o comercio. E no restante da via eu tapei com entulho”, disse.





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Obras informou que hoje (8) à noite vai iniciar a pavimentação na Rua Pinhal. “Será preciso fazer acerto da base por conta do estrago da chuva e, por fim, aplicação do asfalto”, disse.