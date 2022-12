As 15 praias impróprias do Litoral de São Paulo

Levantamento é da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb); veja lista





Levantamento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), divulgado nesta sexta-feira (23), aponta que o litoral paulista tem 15 praias impróprias para banho. No levantamento anterior, eram 12. O número maior se deve à entrada das sete praias de Santos na lista das impróprias. Há uma semana, todas estavam em boas condições para banho.





Em Santos, todas as praias da cidade estão com balneabilidade inadequada. Já Caraguatatuba, São Sebastião, Bertioga, Praia Grande, Peruíbe, Iguape e Ilha Comprida têm todas as praias com qualidade boa para o banho de mar.





No litoral Norte, Ubatuba e Ilhabela têm duas praias com bandeira vermelha em cada cidade. Na mesma região, todas as praias de Caraguatatuba e São Sebastião estão em boas condições.





A Cetesb avalia semanalmente a balneabilidade de 175 praias em todo o litoral paulista. A classificação leva em conta a quantidade de bactérias encontradas nas águas, especialmente aquelas originadas do esgoto.





A praia é considerada imprópria para banho quando a água do mar concentra mais de 100 colônias de bactérias a cada 100 ml de água. Nesse caso, a faixa de areia é sinalizada com a bandeira vermelha. Praias mais extensas são divididas e monitoradas em mais de um ponto.





Conforme a Cetesb, a bandeira vermelha indica para o banhista que o banho de mar naquele local pode representar risco à saúde. Uma praia também pode ser considerada imprópria para banho devido ao acúmulo de algas ou quando aparecem manchas decorrentes do derramamento de óleo no mar.





As chuvas também podem afetar a qualidade da praia, carregando matéria orgânica e esgoto para o mar.





A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), responsável pelo saneamento básico nas cidades que estão com praias impróprias, informou que nos últimos três anos foram investidos R$ 1,1 bilhão para expandir o sistema de coleta e tratamento de esgotos em todo o litoral paulista.





A companhia mantém o programa Onda Limpa para melhorar o saneamento, o meio ambiente e a balneabilidade das praias. Conforme a Sabesp, a Baixada Santista tem 84% de coleta e 100% de tratamento de esgoto, enquanto no Litoral Norte, os índices são de 74% e 100%, respectivamente.





Veja quais praias de São Paulo estão impróprias para banho





Ubatuba





- Rio Itamambuca

- Itaguá (Av. Leovigildo)









Ilhabela





- Armação

- Itaquanduba





Guarujá





- Perequê

- Enseada (Rua Chile)





Santos





- Ponta da Praia

- Aparecida

- Embaré

- Boqueirão

- Gonzaga

- José Menino (Rua Olavo Bilac)

- José Menino (Rua Frederico Ozanan)





São Vicente

- Gonzaguinha





Mongaguá

- Central