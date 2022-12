Prefeitura vai desativar mais um ecoponto em Cotia

Apenas três ecopontos ainda estão em funcionamento na cidade; veja a reportagem

Ecoponto que será desinstalado fic ano Mirante da Mata. Foto enviada para a coluna Fala Cidadão





Após reportagem do Cotia e Cia nesta segunda-feira (19), mostrando que não havia coleta há mais de 20 dias, a Prefeitura informou que a limpeza foi realizada, mas que no local não haverá mais equipamentos para descarte de materiais recicláveis. A Prefeitura de Cotia vai desativar mais um ecoponto instalado na cidade. Desta vez, serão as caçambas do bairro Mirante da Mata., a Prefeitura informou que a limpeza foi realizada, mas que no local não haverá mais equipamentos para descarte de materiais recicláveis.





De acordo com a Prefeitura, apenas três ecopontos estão em funcionamento no município: o do Parque São George, do Mirizola e do Jardim Sandra. No entanto, até 2020, eram 12 pontos para descarte. Cotia e Cia questionou o motivo de todos esses ecopontos terem sido desativados nos últimos dois anos, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.





O Ecoponto funciona como local de descarte de material reciclável (exceto entulho ou móveis). No local, os moradores dão destinação correta a pilhas, baterias, equipamentos eletrônicos, pneus, latas, vidros, entre outros materiais recicláveis.





O descarte irregular de lixo, entulho e outros materiais de maneira incorreta é considerado crime ambiental. A população pode denunciar por meio dos telefones 0800 878 1100, 4614-4014 ou ainda, 153 (GCM). A denúncia também pode ser feita via e-mail: fiscalizacao.smaa@cotia.sp.gov.br ou smaa@cotia.sp.gov.br.