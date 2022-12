Ecoponto em Cotia está há mais de 20 dias sem coleta, reclamam moradores

Prefeitura se posicionou; veja

Foto enviada para a coluna Fala Cidadão





Moradores do bairro Mirante da Mata, em Cotia, estão reclamando sobre a falta de coleta no ecoponto do bairro. Segundo eles, há mais de 20 dias que o local está acumulando materiais que são descartados nas caçambas.





As caçambas instaladas pela Prefeitura de Cotia acabaram sendo alvo de incêndio por parte de algumas pessoas. Tal prática configura "crime de dano qualificado" ou "crime de incêndio", cuja pena pode chegar a seis anos de prisão.





Os ecopontos foram instalados pela Prefeitura de Cotia para que os moradores pudessem dar destinação correta a baterias, equipamentos eletrônicos, pneus, latas, vidros, entre outros materiais recicláveis.





Procurada, a Secretaria de Obras e Infraestrutura de Cotia informou que já notificou a empresa Enob para resolver o problema no local.