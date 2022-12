Prefeitos da região homenageiam Pelé, que morreu aos 82 anos nesta quinta-feira

Pelé estava internado em SP desde o dia 29 de novembro

Foto: Santos F.C / Divulgação





Edson Arantes do Nascimento, que ficou mundialmente conhecido como Pelé, morreu hoje (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, na zona Sul da capital paulista. De acordo com boletim médico, a morte ocorreu em decorrência de falência múltipla de órgãos.





"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia", diz o texto divulgado. Pelé estava internado no hospital desde 29 de novembro.





Nas redes sociais, prefeitos da região prestaram homenagem ao Rei. "Mais que ícone do futebol, encantou com seus dribles, com suas comemorações e vibrações que também nos fez vibrar, torcer, chorar, rir e festejar. Perdemos o Edson Arantes do Nascimento da vida para ficar na história do Brasil e do Mundo", escreveu o prefeito de Itapevi, Igor Soares.













Prefeito de Embu das Artes, Ney Santos disse que o futebol perdeu hoje sua maior referência, "aquele que transformou e motivou toda uma geração". "Nossas mais sinceras condolências à família e todos os amigos e admiradores do nosso Edson Arantes do Nascimento ou simplesmente @pele."













"Você foi um ícone e exemplo para inúmeros jovens brasileiros, que sonhavam em seguir sua mesma trajetória. Vê-lo em campo, defendendo a camisa do Brasil, ficará para sempre em nossas memórias. Vá em paz campeão! Descanse, pois você foi um excelente combatente", postou o prefeito de Osasco, Rogério Lins.









O prefeito de Cotia, Rogério Franco, também deixou sua homenagem ao Rei. " Pelé, eternamente em nossos corações. Dia triste para o Brasil que se despede de um ídolo de muitas gerações. Nossa solidariedade a todos os fãs, amigos e familiares."