Governo de SP decreta luto oficial de 7 dias pelo falecimento do Rei Pelé

Governador Rodrigo Garcia lamentou a morte do Atleta do Século, que conduziu o Brasil à glória do futebol mundial

Foto: reprodução / Santos F.C





O Governador Rodrigo Garcia decretou luto de sete dias pela morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, confirmada na tarde desta quinta-feira (29) pela família. Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein.





“Pelé é o maior nome dos muitos atletas que conduziram o Brasil à glória do futebol mundial, o maior gênio do esporte, um embaixador global da nossa arte, talento e simpatia. Mineiro de nascimento, Pelé está eternamente ligado a São Paulo. Iniciou sua carreira pelo Bauru, onde se consagrou campeão infanto-juvenil, e depois conquistou todos os títulos estaduais, nacionais e mundiais pelo Santos, clube que o contratou como profissional, com apenas 15 anos”, lamentou o governador.





“Único jogador a conquistar três Copas do Mundo, foi premiado como Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional. Em homenagem ao maior mito do futebol brasileiro, estou decretando luto oficial de sete dias. Meus sentimentos a familiares e amigos e ao Santos Futebol Clube, seu clube de paixão. A memória de Pelé seguirá nos acompanhando rumo aos novos títulos da Seleção Brasileira”, pontuou Rodrigo Garcia.





O decreto do luto de 7 dias será publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (30).