Conheça os 37 ministros do 3º mandato de Lula

Cotia e Cia traz um resumo de cada integrante que vai compor o ministério do novo governo; Lula concluiu o anúncio dos nomes nesta quinta-feira (29); confira

Foto: Agência Brasil





O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), concluiu nesta quinta-feira (29) o anúncio dos nomes que vão compor o ministério do novo governo. Ao todo, Lula contará com 37 ministérios - hoje, no governo de Jair Bolsonaro, são 23 pastas. O anúncio ocorre a três dias da posse do petista, que ocorre no dia 1° de janeiro de 2023.





Nesta quinta, foram anunciados 16 nomes, entre eles o da senadora Simone Tebet (MDB), que comandará o Ministério do Planejamento, e da deputada eleita Marina Silva (Rede), que chefiará o Ministério do Meio Ambiente.





Veja abaixo a lista de todos os ministros anunciados por Lula.





Marina Silva (Meio Ambiente)





Indicada nesta quinta-feira (29), Marina Silva foi eleita deputada federal pela Rede Sustentabilidade em 2023. Ela foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula, de 2003 a 2008, mas saiu magoada com o PT, partido do qual se desfiliou.





Sonia Guajajara (Povos Indígenas)





Sonia Bone de Souza Silva Santos, nome civil de Sonia Bone Guajajara, é uma líder indígena brasileira e política filiada ao Partido Socialismo e Liberdade. É formada em Letras e em Enfermagem, especialista em Educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão. Recebeu em 2015 a Ordem do Mérito Cultural.





André de Paula (Pesca)





Indicado nesta quinta-feira (29), o advogado André de Paula é deputado federal do PSD por Pernambuco e 2° vice-presidente da Câmara dos Deputados, cujos mandatos encerram em janeiro de 2023. Foi candidato ao Senado nas eleições de 2022, mas não se elegeu.





Jader Filho (Cidades)





Indicado nesta quinta-feira (29), Jader Filho é empresário e presidente do diretório estadual do MDB no Pará. Ele é filho do senador Jader Barbalho e irmão do governador do Pará, Hélder Barbalho, todos filiados ao MDB.





Carlos Fávaro (Agricultura, Pecuária e Abastecimento)





Carlos Fávaro é um agropecuarista e político brasileiro, filiado ao Partido Social Democrático. Entre 2015 e 2018, ocupou o cargo de vice-governador do estado de Mato Grosso. Atualmente, exerce o cargo de senador da República por Mato Grosso.





Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário)





Paulo Teixeira, deputado federal, é professor e advogado. Pertencente a corrente "Resistência Socialista" do PT, foi deputado estadual paulista em 1994 e 1998.





Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social)





Paulo Pimenta é deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul desde 2003. Entre 2018 e 2019, ele foi líder da bancada do PT na Câmara.





Ana Moser (Esporte)





Ana Moser é ex-jogadora de vôlei e integrou a seleção brasileira que conquistou a primeira medalha olímpica do vôlei feminino - bronze, em Atlanta 1996.





Renan Filho (Transporte)





Renan Filho é ex-governador de Alagoas entre 2015 e 2022 e senador eleito pelo MDB. Ele foi prefeito de Murici (AL) entre 2005 e 2010 e deputado federal entre 2011 e 2015. O político é filho do senador Renan Calheiros (MDB-AL).





Simone Tebet (Planejamento)





Simone Tebet é senadora pelo MDB do Mato Grosso do Sul desde 2015 e encerra o mandato em janeiro de 2023. Ela foi a terceira colocada na eleição de 2022 e apoiou Lula no segundo turno.





Alexandre Silveira (Minas e Energia)





Alexandre Silveira é senador do PSD por Minas Gerais desde fevereiro de 2022, quando Antonio Anastasia, de quem ele era suplente, assumiu como ministro do TCU (Tribunal de Contas da União). O mandato dele encerra em janeiro de 2023.





Carlos Lupi (Previdência Social)





Carlos Lupi é o presidente nacional do PDT. Ele já foi deputado federal entre 1991 e 1995, secretário municipal de Transporte do Rio de Janeiro, entre 1991 e 1992, secretário estadual de Governo do Rio de Janeiro entre 1999 e 2000, e ministro do Trabalho e Emprego, de 2007 a 2011, nos governos Lula e Dilma Rousseff, entre 2007 e 2011.





Waldez Góes (Integração Regional)





Waldez Góes é governador do Amapá. Ele comandou o estado entre 2003 e 2010 e entre 2015 e 2022.





Juscelino Filho (Comunicações)





Juscelino Filho é médico e deputado federal pelo União Brasil do Maranhão desde 2015 e foi reeleito em 2022 para o terceiro mandato.





Marco Edson Gonçalves Dias (Gabinete de Segurança Institucional)





Gonçalves Dias é general da reserva e atuou na segurança pessoal de Lula nos primeiros mandatos, entre 2003 e 2009. O militar foi chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da ex-presidente Dilma Rousseff.





Daniela Carneiro (Turismo)





Daniela Carneiro foi eleita para um segundo mandato como deputada federal do União Brasil pelo Rio de Janeiro em 2022. Ela é casada com o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, que fez campanha por Lula.





Geraldo Alckmin (Indústria)





O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi o escolhido de Lula para comandar Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O ex-governador de São Paulo assume a pasta a partir de 2023.





Alexandre Padilha (Relações Institucionais)





O deputado do PT por São Paulo Alexandre Padilha já foi ministro da pasta entre 2009 e 2010, no segundo mandato de Lula, e ministro da Saúde entre 2011 e 2014, no primeiro mandato de Dilma Rousseff.





Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência)





Márcio Macedo é deputado federal pelo PT de Sergipe, já foi tesoureiro geral do PT, e vai assumir a pasta da Secretaria-Geral da Presidência.





Jorge Messias (Advocacia-Geral da União)





O advogado Jorge Messias é procurador da Fazenda Nacional e integra a equipe de transição de Lula, no grupo técnico de transparência, integridade e controle.





Nísia Trindade (Saúde)





Nísia é atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz Nísia. Ela é a primeira mulher a assumir a pasta da Saúde no país.





Esther Dweck (Gestão)





Esther é ex-secretária do Orçamento do governo Dilma. O ministério que vai assumir será responsável pela digitalização da gestão e por medidas de inovação para agilizar e melhorar os serviços públicos.





Márcio França (Portos e Aeroportos)





O ex-governador de São Paulo Márcio França foi convidado por Lula para cuidar do Ministério dos Portos e Aeroportos, uma pasta que está atualmente atrelada ao Ministério da Infraestrutura, mas que será desmembrada a partir de 2023.





Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)





A vice-governadora de Pernambuco Luciana Santos, do PCdoB, será a segunda mulher a passar pela pasta. Antes dela, a advogada Emília Ribeiro comandou o ministério de forma interina por pouco menos de um mês em 2016.





Cida Gonçalves (Ministério das Mulheres)





A socióloga especializada em violência de gênero Cida Gonçalves vai comandar o Ministério das Mulheres. Ela já foi secretária nacional do combate à violência de gênero nos governos Lula e Dilma.





Silvio Almeida (Direitos Humanos)





Sílvio Almeida é advogado, filósofo e professor universitário. É reconhecido como um dos grandes especialistas do Brasil acerca da questão racial. É autor dos livros Racismo Estrutural, Sartre: Direito e Política e O Direito no Jovem Lukács: A Filosofia do Direito em História e Consciência.





Camilo Santana (Educação)





Senador eleito pelo PT do Ceará, Camilo Santana foi anunciado como o ministro da Educação. Ele já foi governador do Ceará entre os anos de 2015 e 2022, estado que possui bons índices de avaliação educacionais.





Wellington Dias (Desenvolvimento Social)





Wellington Dias foi governador do Piauí por quatro mandatos, eleito em 2014 e reeleito em 2018, depois de ter exercido o cargo entre 2003 e 2010.





Luiz Marinho (Ministério do Trabalho)





O deputado Luiz Marinho (PT-SP) vai voltar a comandar a pasta a partir de 1º de janeiro de 2023. Foi ministro do Trabalho e Emprego e ministro da Previdência Social no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de prefeito de São Bernardo do Campo entre 2009 e 2017.





Vinicius Carvalho (Controladoria-Geral da União)





Vinicius Carvalho já foi especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal entre os anos de 2006 e 2016. Ele também já atuou como Secretário de Direito Econômico entre 2011 e 2012 e foi Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) entre 2012 e 2016.





Anielle Franco (Igualdade Racial)





Anielle Franco vai assumir o recém-criado ministério da Igualdade Racial, que vai trabalhar em parceria com a pasta de Direitos Humanos e das Mulheres. Ela é irmã da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada no Rio de Janeiro em 2018.





Margareth Menezes (Cultura)





Margareth começou a carreira artística nos anos 1980 e, atualmente, também atua como produtora cultural e empreendedora social. Conquistou dois troféus Caymmi, dois troféus Imprensa, quatro troféus Dodô e Osmar, além de ser indicada para o GRAMMY Awards e GRAMMY Latino.





Fernando Haddad (Fazenda)





Fernando Haddad é professor universitário e já foi ministro da Educação (2005-2012) e prefeito de São Paulo (2013-2016). Em 2022, Haddad disputou o governo de São Paulo, mas foi derrotado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Bolsonaro.





Rui Costa (Casa Civil)





Rui Costa foi governador da Bahia de 2015 a 2022 pelo PT e é economista. Em 2010, foi eleito deputado federal, mas deixou o cargo para assumir em 2012 a secretaria da Casa Civil da Bahia.





Flávio Dino (Justiça)





Flávio Dino é do PSB tem em seu histórico os cargos de juiz federal, deputado federal e presidente da Embratur. Foi governador do Maranhão de 2015 a 2022. Nas eleições de outubro, se elegeu senador pelo estado.





José Múcio (Defesa)





José Múcio já foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais de 2007 a 2009, no segundo governo Lula e ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), de 2009 a 2021.





Mauro Vieira nas Relações Exteriores





Mauro Vieira é diplomata de carreira e já comandou o Itamaraty no segundo governo Dilma Rousseff. Atualmente é embaixador do Brasil na Croácia. Já chefiou também as embaixadas na Argentina e nos Estados Unidos, consideradas historicamente as mais importantes pela diplomacia brasileira, e foi representante permanente do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas).