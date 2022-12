Os melhores e piores horários para viajar no Ano Novo pelas principais rodovias de SP

Vai pegar estrada? Então fique atento e evite transtorno

Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas. Foto: CCR ViaOeste





A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que cerca de 6,3 milhões de veículos devem trafegar pelas principais rodovias de saída da cidade de São Paulo durante a virada do ano, com destino ao Litoral e Interior do estado.





Com a expectativa de forte movimento nas estradas no Ano Novo, os motoristas que forem pegar as estradas devem ficar atentos aos horários para viajar com tranquilidade neste fim de ano.





De acordo com a Artesp, até o dia 2 de janeiro de 2023, pós-virada de ano, o tráfego será intenso, dependendo das rodovias e dos horários.





CONFIRA ABAIXO





Rodovias Anchieta e Imigrantes





Horários de pico:





Saída: Quinta-feira (29) depois de 12h





Retorno: Domingo (1º janeiro) das 9h até 4h59 de segunda-feira (2 de janeiro)









Rodovia Presidente Dutra





Sexta-feira (30/12) - Horário de pico das 19h às 21h com 7.662 veículos por hora





Sábado (31/12) - Horário de pico das 7h às 12h com 4.892 veículos por hora





Previsão de tráfego no retorno à capital paulista





Segunda-feira (02/01) - Horário de pico das 09h às 21h com 4.520 veículos por hora





Rodovia Régis Bittencourt





Horários de pico:





Saída: Quinta-feira (29), das 9h às 17h





Retorno





1º de janeiro, domingo, das 14h às 19h





2 de janeiro, segunda-feira, das 6h às 18h





3 de janeiro, terça-feira, das 9h às 17h









Rodovia Fernão Dias









Horários de pico:





Saída





Sexta-feira (30) - das 14h às 22h





Sábado (31) - das 12h às 18h





Retorno





Domingo (1º janeiro) – das 16h às 21h





Segunda-feira (2 de janeiro) - das 7h às 12h









Rodovia Anhanguera e Bandeirantes





Horários de pico:





Saída





Sexta-feira (30) - das 16h às 19h





Sábado (31) - das 9h às 11h





Retorno





Domingo (1) - das 15h às 23h.









Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares e Rodoanel Oeste





Horários de pico:





Saída





Sexta-feira (30) - das 16h às 19h





Sábado (31) - 9h às 11h





Retorno





Domingo (1º) - das 15h às 23h





Com informações do G1