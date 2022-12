Bandido furta 24 shorts de loja no Shopping Granja Vianna e acaba preso

As peças foram avaliadas em R$ 3,6 mil; veja a reportagem

Shopping Granja Vianna. Foto: Divulgação





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu no final da tarde desta quinta-feira (29) um bandido que havia furtado 24 shorts, da marca Adidas, da loja Centauro, no Shopping Granja Vianna. As peças foram avaliadas em R$ 3,6 mil. Ele confessou o crime.





Segundo a GCM, uma segurança do shopping suspeitou do rapaz quando o viu passando ao seu lado com uma sacola da loja Puma. Como não tem essa loja no shopping, ela se aproximou do suspeito e o questionou sobre a procedência da sacola. Mas ele não respondeu.





Nesse momento, ainda de acordo com a GCM, a segurança percebeu que a sacola estava revestida com alumínio, o que segundo apurado, é feito para permitir que as peças de roupa sejam retiradas da loja sem acionar o alarme do sistema de segurança.





A GCM relatou que outros seguranças do shopping foram acionados, pegaram a sacola e verificaram que havia várias peças de roupa da loja Centauro, com cabide, preço e alarmes, o que indicava que as peças efetivamente haviam sido furtadas.





A loja foi contatada e confirmou o crime. O rapaz disse aos guardas que era da Cidade Tiradentes (SP) e foi até o shopping exatamente para furtar as peças. Ele já tinha passagens por roubo e furto, segundo a Polícia Civil.