Duas cidades da região anunciam aumento na tarifa de ônibus; veja o que diz Cotia

Reajustes já começarão a valer a partir de janeiro

Foto: Prefeitura de Itapevi





As cidades de Itapevi e Carapicuíba anunciaram que vão reajustar a tarifa dos ônibus municipais a partir de janeiro. A passagem, em ambas as cidades, vai subir de R$ 5 para R$ 5,30. As informações foram publicadas pelo site Diário do Transporte.





Em Itapevi, o prefeito Igor Soares anunciou o aumento por meio de decreto. Em sua justificativa, o Igor aponta, entre outras razões, o aumento do combustível impactado pela pandemia e os índices inflacionários.





Em Carapicuíba, as justificativas são semelhantes: elevação dos custos operacionais, aumento do combustível e peças para manutenção dos ônibus.





O QUE DIZ COTIA





Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cotia informou que a questão do reajuste está sendo tratada com os demais municípios que integram o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), para uma decisão conjunta envolvendo a região.





No entanto, Itapevi e Carapicuíba, que já anunciaram o reajuste, integram também o consórcio e teriam, portanto, se antecipado na decisão. Cotia e Cia procurou as duas prefeituras e o Cioeste para explicarem o que ocorreu e aguarda retorno.









SÃO PAULO NÃO TERÁ REAJUSTE





O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou na quarta-feira (28) que a tarifa dos ônibus municipais não terá aumento em 2023 e será mantida em R$ 4,40.





O governo do Estado também decidiu pelo congelamento do valor da passagem do transporte coletivo para as linhas de metrô e da CPTM, informação confirmada oficialmente pela assessoria de comunicação do governador eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos).