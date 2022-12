Mais um radar na Estrada de Caucaia do Alto | Rudney Oliveira

Veja o que diz a Setram sobre o novo equipamento

Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





Em breve, um novo radar começará a funcionar na Estrada de Caucaia do Alto. O equipamento foi implantado no km 10, logo após o pontilhão em ambos os sentidos. Com esse, será o oitavo radar na via. Dessa vez o limite é de 50 Km/h e será o único de toda a extensão com esse limite, os demais são 60 ou 40/Kmh.





De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade (Setram), o radar foi implantado e está em processo instalação, aguardando a Enel ligar a energia elétrica.





Ainda segundo a Setran, quando o equipamento estiver ligado, será agendado com o Inmetro a data de aferição. “Por enquanto, no local só está a caixa do equipamento, falta montar toda parte técnica”, disse.