Mudança anunciada no cenário político em Cotia tirou o sono de alguns secretários | Neto Rossi

Repercussão trouxe preocupação no meio político da cidade

Prefeitura de Cotia. Foto: Reprodução





O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), tirou o sono de alguns secretários municipais após a confirmação de que ele trocaria alguns nomes para chefiar pastas.









A repercussão no meio político municipal foi imediata. Quem será que Franco vai tirar? Em qual secretaria ele vai mexer? Até agora, não sabemos, mas o motivo, segundo informações dos bastidores, é esse: vai sair o secretário que não está se comprometendo com sua respectiva pasta. Mas Franco não confirma essa informação.





A notícia que circula é que ele estaria descontente com alguns secretários que ele mesmo indicou por não estarem apresentando projetos, por não cumprirem com as demandas que, inclusive, constam em seu plano de governo.





A partir de janeiro, saberemos então quem serão os secretários que vão sair. E saberemos, especialmente, se os novos que entrarem vão, de fato, demonstrar serviço. Aguardemos.