Mais de 70 linhas intermunicipais da região sofrem mudança de horários; veja quais

As mudanças coincidem com o início do período de férias escolares, quando há queda na demanda, segundo as empresas

Foto: Linhas Metropolitanas





Mais de 70 linhas intermunicipais da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) que passam pela região mudaram de horários nesta semana.





As mudanças coincidem com o início do período de férias escolares, quando há queda na demanda, segundo as empresas. As informações são do site Linhas Metropolitanas.



023 – Carapicuíba (Cohab V) x Osasco (Vila Yara): Reprogramação das partidas na ida nos dias úteis.

052 – Osasco (Elvira) x São Paulo (Lapa): Menos quatro na ida e menos seis na volta nos dias úteis.

053 – Barueri (Pq Imperial) x São Paulo (Lapa): Menos seis por sentido nos dias úteis.

055 – Cajamar (CTE) x São Paulo (Lapa): Apenas mudança de horários nos dias úteis.

059 – Osasco (Metalúrgicos) x São Paulo (Butantã): Menos oito partidas por sentido nos dias úteis.

060 – Osasco (Olaria do Ninho) x São Paulo (Butantã): Menos três na partidas ida e menos quatro na volta nos dias úteis.

061 – Carapicuíba (Guapiuva) x São Paulo (Butantã): Menos quatro partidas por sentido nos dias úteis.

080 – Osasco (Jd Bonança) x São Paulo (Pinheiros): Menos uma partida na volta nos dias úteis.

082 – Pirapora (Bom Jesus) x Osasco (Vila Yara): Reprogramação de horários na volta, nos dias úteis.

082DV1 – Pirapora (Bom Jesus) x Osasco (Vila Yara): Reprogramação de horários na ida, nos dias úteis.

085 – Santana de Parnaíba (Pq Santana) x São Paulo (Lapa): Menos quatro partidas na ida e menos três na volta, dias úteis.

086 – Osasco (Veloso) x São Paulo (Lapa): Menos duas saídas na ida e menos quatro na volta, dias úteis.

113 – Osasco (Santa Fé) x São Paulo (Lapa): Menos uma partida por sentido nos dias úteis.

116 – Barueri (Centro) x São Paulo (Armênia): Reprogramação de partidas de 5 a 10 minutos nos dias úteis.

120 – Cajamar (Vau Novo) x São Paulo (Perus): Menos quatro partidas por sentido nos dias úteis.

120PR1 – Cajamar (Lago Azul) x São Paulo (Perus): Menos uma saída por sentido, dias úteis.

134 – Barueri (Pq Viana) x Osasco (Centro): Mais duas por sentido, dias úteis.

138 – Osasco (Munhoz Jr) x São Paulo (Vila Madalena): Menos seis partidas na ida e menos cinco na volta, dias úteis.

181 – Carapicuíba (Santa Tereza) x São Paulo (Lapa): Menos uma saída na ida e menos duas na volta, dias úteis.

202 – Osasco (Adalgisa) x São Paulo (Pirituba): Menos seis saídas na ida e menos quatro na volta, dias úteis.

203 – Osasco (Bel Jardim) x São Paulo (Lapa): Reprogramação de 5 a 10 minutos nos horários nos dias úteis

204 – Osasco (Munhoz Jr) x São Paulo (Lapa): Menos quatro saídas na ida, menos duas na volta, dias úteis.

223 – Carapicuíba (Cohab V) x Osasco (Vila Yara): Menos cinco saídas na ida e menos seis na volta, dias úteis.

228 – Barueri (Alphaville 3) x São Paulo (Lapa): Menos três saídas na ida e menos duas na volta, dias úteis.

229 – Osasco (Açucará) x São Paulo (Lapa): Menos nove saídas na ida e menos oito na volta, dias úteis.

230 – Barueri (Alphaville) x Osasco (Vila Yara): Menos quatro saídas na ida e menos cinco na volta, dias úteis.

231 – Osasco (Jd Elvira) x São Paulo (Armênia): Menos seis saídas na ida e menos cinco na volta, dias úteis.

246 – Santana de Parnaíba (São Luiz) x Osasco (Vila Yara): Menos duas na volta, dias úteis. Além disso, reprogramação de horários na ida.

260 – Barueri (Alphaville) x Cotia (Km 30): Menos três saídas na ida e menos duas na volta, dias úteis.

260EX1 – Barueri (Alphaville) x Cotia (Km 30): Menos uma partida por sentido, dias úteis.

261 – Santana de Parnaíba (Várzea de Souza) x São Paulo (Lapa): Menos três saídas por sentido, dias úteis.

280 – Osasco (Centro) x São Bernardo (Paço): Menos duas por sentido, dias úteis.

283 – Carapicuíba (Ariston) x Osasco (Vila Yara): Menos dez saídas na ida e menos oito na volta, dias úteis.

310 – Santana de Parnaíba (Colinas) x São Paulo (Lapa): Menos seis saídas na ida e menos cinco na volta, dias úteis.

312 – Santana de Parnaíba (Colinas x Centro): Menos duas saídas por sentido, dias úteis.

322 – Barueri (Imperial) x São Paulo (Pinheiros): Menos duas saídas na ida, dias úteis.

324 – Santana de Parnaíba (Colinas) x Barueri (Imperial): Menos onze na ida, menos dez na volta, dias úteis.

329 – Carapicuíba (Vila Menkc) x São Paulo (Butantã): Menos quatro saídas na ida, menos uma na volta, dias úteis.

334 – Cotia (Jd do Engenho) x São Paulo (SP/Morumbi): Menos três partidas por sentido nos dias úteis.

352 – Santana de Parnaíba (São Pedro) x São Paulo (Lapa): Menos quatro saídas por sentido, dias úteis.

360 – Barueri (Pq Viana x Alphaville): Menos uma saída na volta, dias úteis.

378 – Santana de Parnaíba (Term Alphaville) x São Paulo (Paraíso): Menos três partidas por sentido, dias úteis.

386 – Santana de Parnaíba (Várzea de Souza) x São Paulo (Pinheiros): Menos cinco saídas por sentido, dias úteis.

396 – Cotia (Terminal) x São Paulo (Butantã): Menos três partidas por sentido nos dias úteis.

399 – Barueri (Imperial) x São Paulo (Barra Funda): Menos cinco saídas na ida, menos seis na volta, dias úteis.

418 – Pirapora (Bom Jesus) x Barueri (Centro): Menos quatro saídas na ida, menos cinco na volta, dias úteis.

422 – Itapevi (Nova Esperança) x São Paulo (SP/Morumbi): Menos seis partidas por sentido nos dias úteis.

428 – Barueri (Jd do Líbano) x Osasco (Vila Yara): Menos nove partidas na ida e menos oito na volta, dias úteis.

439 – Barueri (Alphaville) x São Paulo (Pirituba): Mudança em alguns horários nos dias úteis.

439VP1 – Barueri (Alphaville) x Osasco (Helena Maria): Mais duas saídas na ida, dias úteis.

448 – Carapicuíba (Aldeia) x Santana (Tamboré III): Menos uma saída na volta, dias úteis.

449 – Carapicuíba (Aldeia) x Santana (Alphaville 10): Menos duas saídas por sentido, dias úteis.

450 – Carapicuíba (Novo Horizonte) x Barueri (Alphaville 2): Reprogramação de horários nos dias úteis.

455 – Barueri (Alphaville) x Carapicuíba (Aldeia): Menos uma saída na volta, dias úteis.

462 – Santana de Parnaíba (São Pedro) x Osasco (Centro): Menos sete partidas na ida, menos três na volta, dias úteis.

466 – Osasco (Metalúrgicos) x Barueri (Green Valley); Menos duas saídas na ida, menos cinco na volta, dias úteis.

466EX1 – Osasco (Santa Maria) x Barueri (Green Valley): Mais duas partidas por sentido, dias úteis.

467 – Santana de Parnaíba (Centro) x São Paulo (Lapa): Menos duas saídas por sentido, dias úteis.

479 – Carapicuíba (Santa Tereza) x Osasco (Centro): Menos sete partidas na ida, menos cinco na volta, dias úteis.

496 – São Paulo (João XXIII) x Barueri (Green Valley): Menos quatro partidas na ida e menos três na volta, dias úteis.

497 – Carapicuíba (Vila Dirce) x Santana (Colinas): Menos cinco saídas na ida e menos duas na volta, dias úteis.

498 – Carapicuíba (Novo Horizonte) x Santana (Term Alphaville): Menos duas saídas por sentido, dias úteis.

517 – Itapevi (Cohab) x Osasco (Vila Yara): Mais duas partidas na ida, dias úteis.

542 – Carapicuíba (Aldeia) x Santana (Alphaville 10): Mais uma saída na ida, dias úteis.

550 – Pirapora (Bom Jesus) x Barueri (Alphaville 3): Mais duas saídas por sentido, dias úteis.

572 – Osasco (Santa Maria) x São Paulo (SP/Morumbi): Mais uma saída na ida, dias úteis.

818 – Barueri (Alphaville) x São Paulo (Armênia): Menos seis saídas na ida e menos oito na volta, dias úteis.

819 – Osasco (Santa Maria) x Barueri (Alphaville 3): Menos duas saídas na ida e menos três na volta, dias úteis.

824 – Pirapora (Bom Jesus) x Barueri (Centro): Mais duas saídas na ida, dias úteis,

824EX1 – Pirapora (Pq Paiol) x Barueri (Centro): Menos quatro saídas na ida e menos três na volta, dias úteis.

827 – Santana de Parnaíba (Fazendinha) x São Paulo (Paraíso): Menos uma partida na ida, dias úteis.

Os novos horários e caminhos podem ser consultados no site e no aplicativo para os sistemas Android e iOS da EMTU.