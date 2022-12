Cria de Cotia, jogador do SPFC é o melhor 1º volante jovem do mundo, diz estudo

Estudo listou os dez melhores jogadores em cada uma das 20 categorias criadas

Pablo Maia, jogador do SPFC. Foto: SPFC / Reprodução





O Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES) apontou Pablo Maia como o melhor primeiro volante do mundo entre aqueles nascidos a partir de 2002. O estudo listou os dez melhores jogadores em cada uma das 20 categorias criadas.





As categorias nas quais cada jogador se encaixa foram determinadas por oito áreas de jogo, sendo três defensivas (defesa aérea, defesa terrestre e recuperação), quatro ofensivas (participação, chances criadas, finalização e ataque aéreo), além de distribuição de jogo.





Entre os primeiros volantes, Pablo Maia, do São Paulo, recebeu uma pontuação maior que a de Eduardo Camavinga, jogador do Real Madrid e que foi vice-campeão mundial com a França no Catar.





Ciente do potencial de Pablo Maia, diversos clubes europeus vêm monitorando o jogador há algum tempo, como o Fulham, da Inglaterra. A diretoria são-paulina já admitiu publicamente que recebeu propostas pelo atleta formado em Cotia, mas não pretende negociá-lo nesta janela, apostando em uma valorização ainda maior em alguns meses.





Pablo Maia foi o terceiro jogador mais utilizado pelo técnico Rogério Ceni na temporada de 2022. O volante, promovido ao time profissional após disputar a Copinha, disputou 61 jogos, atrás apenas de Rodrigo Nestor, com 62, e Calleri, com 67 partidas.





Do site spfc.net