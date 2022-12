Veja como deve ficar o tempo na virada do ano no estado de SP e em todo Brasil

Será que vai dar para curtir o réveillon? Acompanhe

As previsões são do Clima Tempo. Foto: Depositphotos





O verão começou, mas o calor ainda está muito tímido em áreas do Sudeste Brasileiro e muita gente se prepara para a semana de ano novo. Vamos acompanhar como fica o tempo nas regiões brasileiras, de acordo com a previsão do Clima Tempo.





Na região Sudeste, por exemplo, as temperaturas devem ficar amenas na última semana de 2022 a e a chuva vem com força em São Paulo.





Há previsão de chuva forte com temporais em todo o estado paulista a partir desta quarta-feira (28) até o começo de janeiro devido à formação de um persistente corredor de umidade e a presença de uma frente fria na altura da costa do estado; por isso, deve chover forte durante a virada na capital e litoral.





Há possibilidade da formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O Sul de Minas Gerais e a Serra Fluminense também deverão ter chuvas persistentes. No norte de MG e ES, a chuva diminui e o sol volta a brilhar com força.





RIO DE JANEIRO





No Rio De Janeiro, há previsão de mudanças no tempo no dia 1º de janeiro, com aumento da chuva e dos ventos. Entretanto, a chuva deve atingir a Costa Verde na sexta-feira (30 de dezembro), continuando ao longo da virada. Na capital, há condição de chuva na tarde do dia 31, mas não deve chover no momento da virada.





NORDESTE





Já no Nordeste, o calor e a umidade devem ser ainda mais intensos, o que pode gerar condições de instabilidade e chuva em alguns estados, como Bahia e Pernambuco. Chove fraco no momento da virada em Salvador, Aracaju, Recife, João Pessoa e Natal.





CENTRO-OESTE





No Centro-Oeste, a previsão é de temperaturas elevadas e muita chuva, com ventos úmidos que atravessam a região. A chuva é mais frequente em MS, no sul e leste de MT e no sul de GO. Goiânia e Brasília com chuvas de tarde, mas com expectativa de poucas nuvens no momento da virada.





SUL





Enquanto isso, no Sul, as condições meteorológicas devem variar bastante, com chuva e temperaturas mais amenas em alguns estados, como Paraná e Santa Catarina, e tempo seco e gradativo aumento das temperaturas no Rio Grande do Sul. Alerta máximo: dias antes da virada do ano, a passagem de uma frente fria vai mudar o padrão de tempo seco. A chuva será forte e com alto potencial de temporais e transtornos novamente sobre o leste de SC e do PR.





NORTE





Na região Norte, tempo abafado e calor, com temperaturas altas. Com um corredor de umidade que tende a se formar, Rondônia, Acre e Amazonas deve ter temporais mais frequentes e altos volumes de chuva. Tocantins e Pará devem apresentar chuvas mais irregulares.