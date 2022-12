Mais asfalto e menos criminalidade: Veja o discurso de Rogério Franco na Câmara

Em um discurso de 14 minutos, o prefeito de Cotia também falou sobre o PS Infantil, a retomada das obras do Teatro Municipal e a aquisição de fuzis para a GCM; veja na íntegra

Prefeito de Cotia, Rogério Franco. Foto: Câmara de Cotia





O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), participou, nesta terça-feira (13), da última sessão de 2022 da Câmara Municipal de Cotia. Em recesso parlamentar, os vereadores retornam agora em fevereiro de 2023.





Na tribuna, Franco discursou por 14 minutos. Agradeceu a todos os vereadores pelos trabalhos prestados e enalteceu a importância da parceria entre os poderes.





“Compartilho o sucesso desse mandato com a Câmara Municipal. Nada seria possível se não tivéssemos uma Câmara parceira que entende os problemas da cidade e ajuda o Poder Executivo a avançar”, disse.





“Nós nunca mandamos para a Câmara projetos de interessa pessoal, e sim de interesse coletivo. Por isso que nossa cidade é uma das que mais crescem hoje na Região Oeste do Estado de São Paulo”, complementou.





O prefeito aproveitou a presença do delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Cotia, Gilson Leite Campinas, para falar sobre Segurança Pública. Elogiou o trabalho das polícias e da Guarda Civil Municipal (GCM), a quem prometeu a aquisição de 12 fuzis a partir do ano que vem.





O prefeito emendou a fala abordando alguns projetos de segurança que implantou na cidade. “Nós lançamos o programa ‘Cotia Mais Segura’. Colocamos novas viaturas [da GCM], pois nós tínhamos problemas com as viaturas antigas. Hoje, são viaturas novas, isso ajuda na mobilidade do guarda civil para que ele possa ter mais agilidade em um momento de ação”, destacou.





ERRO AO FALAR DOS ÍNDICES CRIMINAIS





Ao falar dos totens de segurança, Franco cometeu um erro em relação aos índices de criminalidade. “Nós Implantamos os totens de segurança nos principais pontos da cidade que ajudaram a diminuir todos os índices de criminalidade”, disse, mas não é verdade.





Levantamento feito pelo Cotia e Cia junto às estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) mostram que cinco de sete principais índices criminais subiram em 2022 em comparação com 2021.





Segundo os dados, de janeiro a outubro deste ano o município registrou alta em vítimas de homicídio (28 contra 16), roubo de veículos (288 contra 187), roubo de carga (83 contra 79), furto de veículos (385 contra 304) e furtos em geral (1.789 contra 1.512). Houve redução em estupro (59 contra 71) e roubos no geral (878 contra 985).









“ESTAMOS ENTREGANDO MAIS ASFALTO”





Ainda falando dos serviços prestados, Rogério Franco afirmou que neste segundo mandato sua gestão está entregando mais asfalto novo do que no primeiro.





Estamos entregando mais asfalto novo no 2º mandato do que no 1º. E vamos entregar mais ainda nos dois últimos anos do que já entregamos nos dois primeiros. Isso é resultado de gestão e também de amizade, de círculo de pessoas competentes que têm compromisso com a cidade





OUTROS ASSUNTOS





No final do discurso, Franco citou a reforma e ampliação das escolas municipais e destacou que, “pela primeira vez na história de Cotia, zeramos a demanda por vaga de creche”. “Não tem uma criança fora de creche. Isso é histórico”, disse.





O prefeito ainda falou sobre a inauguração do novo Pronto Socorro Infantil, sem dizer a data, e afirmou que as obras do Teatro Municipal serão retomadas. O equipamento ficará ao lado do PS Infantil, próximo ao Terminal Metropolitano.





Veja abaixo o discurso na íntegra do prefeito Rogério Franco: