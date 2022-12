Pedágios da Raposo Tavares, Rodoanel e demais rodovias de SP terão aumento de 11%

A viagem do fim do ano ficará mais cara em SP.





As tarifas de pedágio no estado de São Paulo terão aumento de 11,73% a partir da próxima sexta-feira (16). A autorização da Agência Reguladora de Transporte (Artesp) para o reajuste foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (14).





Em junho o governador Rodrigo Garcia havia os pedágios não teriam reajuste este ano, vale lembrar que na ocasião ele era pré-candidato a reeleição.