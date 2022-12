Homem tenta matar a mãe, o pai e uma tia a facadas em Cotia

Tentativa de triplo homicídio aconteceu na madrugada de quarta-feira (28)

Foto: Portal Viva





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu, nesta quarta-feira (28), um homem, de 36 anos, por tentativa de triplo homicídio. O crime aconteceu durante a madrugada de ontem na rua das Doninhas, no Jardim do Engenho. As vítimas, o pai, a mãe e uma tia do autor, estão internadas no Hospital Regional de Cotia.





De acordo com a GCM, o homem, que estava sob o efeito de drogas, teria discutido com seus familiares. Ele utilizou uma faca de cozinha para tentar matá-los.





A GCM chegou ao local momentos depois do crime e encontrou as três vítimas ensanguentadas no chão. De imediato, elas foram socorridas ao Hospital de Cotia. Durante a madrugada, os agentes não conseguiram encontrar o agressor.





Foi durante a tarde de ontem, durante patrulhamento, que os guardas o encontraram em um ponto de ônibus na rua dos Esquilos. Ao ser abordado, segundo a GCM, ele não esboçou reação e foi conduzido até o 2º DP de Cotia.





O homem segue preso na cadeia pública de Cotia, onde permanece à disposição da Justiça.