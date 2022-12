São Roque terá tarifa zero aos domingos

Para ter acesso ao benefício, basta que o munícipe apresente o cartão eletrônico da Jundiá

Foi anunciado pela prefeitura nesta quarta-feira (28), que os moradores de São Roque terão transporte público gratuito aos domingos. A medida entra em vigor a partir de 1º de janeiro e será válida para todas as pessoas que apresentarem o cartão eletrônico da empresa Jundiá, que realiza o transporte público municipal.

“A partir de janeiro, o são-roquense não vai mais pagar a passagem de ônibus aos domingos, basta apresentar o cartão da empresa. As pessoas vão poder trabalhar e as famílias passear pela nossa linda cidade, a custo zero, gerando economia para o nosso povo, além de fortalecer o comércio local e o turismo interno.”, afirmou Guto.

Aqueles que ainda não tenham o cartão utilizado pela Jundiá, no transporte municipal, podem se dirigir à sala da empresa, localizada na Rodoviária de São Roque, e solicitar o item ao apresentar seu RG e comprovante de endereço. A emissão do primeiro cartão é totalmente gratuita. Aqueles que utilizarem dinheiro para tomar a condução, continuam a pagar a taxa normal (R$ 3,25).

A gratuidade aos domingos busca melhorar a mobilidade urbana na cidade, possibilitar à população o acesso ao esporte, ao lazer e à cultura, além de fomentar a atividade econômica e o comércio local aos domingos. Uma ação importante e que integra uma verdadeira revolução promovida por Guto no transporte público são-roquense: em apenas em dois anos, toda a frota municipal foi renovada por veículos 0km, por duas vezes o valor das passagens foi reduzido, o tempo de integração foi aumentando e o número de linhas na cidade teve uma significativa expansão.