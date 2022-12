Internet 5G: Saiba quando a rede pode ser liberada em Cotia

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que o Brasil deve estar 100% atendido como a tecnologia 5G somente no ano de 2029. Porém, alguns municípios que têm mais de 500 mil habitantes já estão aptos a receber a tecnologia (veja a lista abaixo).





Vale ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades. Para todas elas, os compromissos de abrangência previstos no Edital começam a vencer em 2025. Assim, a instalação antecipada de estações do 5G nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.





Dos 15 municípios, seis possuem população de mais de 500 mil habitantes, que teriam a faixa liberada já em 1º de janeiro:





Ananindeua/PA





Aparecida de Goiânia/GO





Caxias do Sul/RS





Jaboatão dos Guararapes/PE





Joinville/SC





Londrina/PR





Os nove restantes são municípios menores, mas que fazem parte de regiões metropolitanas de capitais, ou são próximos aos municípios maiores:





Diadema/SP





Mesquita/RJ





Nilópolis/RJ





Olinda/PE





Paulista/PE





São Caetano do Sul/SP





São Francisco do Sul/SC





São João de Meriti/RJ





São José/SC





MAIS 20 CIDADES A PARTIR DE JANEIRO





A Anatel também informou que para as demais 20 cidades com mais de 500 mil habitantes, o uso da faixa estará permitido a partir de 1º de janeiro, conforme previsão editalícia, não sendo necessária nova deliberação. É o caso de Osasco, Campinas e Guarulhos. Veja abaixo a lista completa:





Belford Roxo/RJ





Campinas/SP





Campos dos Goytacazes/RJ





Contagem/MG





Duque de Caxias/RJ





Feira de Santana/BA





Guarulhos/SP





Juiz de Fora/MG





Niterói/RJ





Nova Iguaçu/RJ





Osasco/SP





Ribeirão Preto/SP





Santo André/SP





São Bernardo do Campo/SP





São Gonçalo/RJ





São José dos Campos/SP





Serra/ES





Sorocaba/SP





Uberlândia/MG





Vila Velha/ES





E COTIA?





A Anatel complementou que para cidades com mais de 200 mil habitantes, como é o caso de Cotia, a previsão é de que a frequência 5G comece a ser liberada a partir de 30 de junho de 2023.





Para municípios com mais de 100 mil habitantes, o sinal 5G deve ser habilitado a partir de junho de 2024, segundo a Anatel.