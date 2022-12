Festa do Peão de Cotia 2023 já tem data para acontecer e internautas sugerem atrações

Publicação foi feita nas redes sociais do evento

Evento é realizado pela Cia Verde e Amarelo. Foto: Divulgação





A Cia Verde e Amarelo, empresa que organiza a Festa do Peão de Cotia, divulgou nas redes sociais a data em que o evento vai acontecer em 2023.





De acordo com a Companhia, a festa está marcada para ocorrer do dia 31 de março ao dia 09 de abril.





E na própria divulgação, internautas já sugeriram as atrações. As mais aclamadas são as duplas Maiara e Maraísa e Henrique e Juliano (veja abaixo a publicação):