Carro cai dentro de residência e criança fica gravemente ferida em Caucaia do Alto

Acidente ocorreu nesta sexta-feira (16). O avô da criança passou mal ao ver a gravidade do ocorrido.

Um menino, de 6 anos, sofreu ferimentos na cabeça após um incidente ocorrido nesta sexta-feira (16) no bairro Altos de Caucaia. A criança estava em cima de uma pickup, quando o carro desceu a via e caiu dentro de uma residência.

O carro estava estacionado e o motorista colocava uma geladeira em cima da caçamba, quando o veículo desceu a via. Além da residência, a pickup atingiu dois carros que estavam estacionados dentro da garagem da casa atingida.

O menino foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro de Caucaia do Alto. Diante da gravidade dos ferimento, ele foi transferido ao Hospital de Cotia, onde permanece em observação.

O avô da criança passou mal após ver a gravidade dos ferimentos de seu neto. Ele também foi socorrido para o PS de Caucaia do Alto.

A pickup foi apreendida, já que estava com documentação atrasada. Na residência, não houve feridos. A Defesa Civil de Cotia esteve no local neste sábado (17) para retirada do veículo. O momento foi registrado pelo secretário da pasta, Lincoln Junior. Veja abaixo: