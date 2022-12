Fatec de Cotia abre processo seletivo para contratação de professores; veja as vagas

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 2 a 16 de dezembro

Unidade da Fatec em Cotia. Foto: Reprodução





A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Cotia anuncia a realização do novo Processo Seletivo destinado à admissão de professor de ensino superior.





De acordo com o edital, há uma vaga disponível no curso de desenvolvimento de software multiplataforma, disciplina de banco de dados não relacionais e área de ciência da computação/engenharia da computação.





O salário base ofertado equivale a R$ 34,13 por hora-aula e a carga horária a ser cumprida não poderá ultrapassar o limite de 200 horas mensais.





A contratação do profissional será sob regime de Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e legislação trabalhista complementar.





É necessário que os candidatos tenham graduação, especialização, mestrado ou doutorado nas áreas exigidas, idade mínima de 18 anos, estejam em dia com as obrigações militares e eleitorais, não tenham sido demitidos nos últimos cinco anos, com base no artigo 482 da CLT, entre outros.





Procedimentos para participação





Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 2 a 16 de dezembro de 2022, até às 23h59, exclusivamente via internet, no site do Centro Paula Souza. Não será cobrada taxa de participação.





Como método de selecionar os candidatos, será realizada etapa única, sendo ela: análise de memorial circunstanciado, de caráter classificatório. Em caso de empate, a preferência será dada ao candidato com idade igual ou superior a 60 anos completos, em cumprimento à Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), entre si e frente aos demais.





O prazo de validade deste Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado por igual período.





Do Site PCI Concursos