Carapicuíba se prepara para a Corrida do Peru

Os três primeiros colocados de cada categoria recebem um peru congelado como premiação; saiba mais

Foto: Prefeitura de Carapicuíba





No dia 18 de dezembro, a Prefeitura de Carapicuíba realiza a tradicional Corrida do Peru. Trata-se da 39ª edição da prova e as inscrições podem ser feitas no Ginásio Tancredão (Av. Inocêncio Seráfico, 2005), de segunda a sexta, das 9 às 16 horas, com exceção dos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, na qual o horário de expediente da prefeitura será diferente.





No ato da inscrição é necessário ter no mínimo 16 anos e levar RG, CPF e comprovante de residência. Lembrando que as vagas são limitadas. E neste ano, as inscrições de equipes de corrida são limitadas para apenas 10 pessoas por equipe (o responsável pode levar a documentação dos interessados).





Com largada e chegada na Praça da Aldeia, a prova soma 7,7 km. Todos os participantes recebem camiseta e medalha. Os três primeiros colocados de cada categoria recebem um peru congelado como premiação.