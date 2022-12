Bandidos roubam caminhão com 286 cestas de Natal em Cotia

Carga foi avaliada em R$ 45 mil; veja a reportagem

Carga foi recuperada pela Romu de Cotia





Três bandidos renderam motorista e ajudante de um caminhão que transportava 286 cestas de Natal pela Estrada Manoel Lages do Chão, em Cotia, na manhã desta quarta-feira (30).





A carga, avaliada em R$45 mil, foi localizada durante a noite em uma residência na Estrada da Capelinha, no distrito de Caucaia do Alto. A ocorrência foi atendida pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Cotia.





De acordo com o boletim de ocorrência, que Cotia e Cia teve acesso, o motorista e o ajudante foram sequestrados e deixados em um matagal, em Caucaia. Um dos ladrões ficou encarregado de vigiar as vítimas.





Após cerca de uma hora e meia, um dos criminosos retorna com o caminhão roubado, já sem nenhuma mercadoria, e pede para ambos evacuarem do local. Após dirigir até a sede da empresa, em Cotia, o motorista registrou a ocorrência na delegacia.





CARGA ENCONTRADA





Cientes do roubo, guardas da Romu, que faziam patrulhamento pela região de Caucaia do Alto na noite de ontem, abordaram um suspeito que caminhava pela Estrada da Capelinha. Com ele, foi localizado um controle que aparentava ser de portão automático.





Questionado, o suspeito disse, primeiramente, que o controle era do portão da casa da sua mãe. Mas, em seguida, segundo os agentes, ele falou que achou o objeto na rua. Só que os guardas acionaram o controle e, um pouco à frente, o portão de uma residência abriu.





Os GCMs narraram que, ao olhar para dentro da residência, avistaram diversas caixas de cestas de natal e cestas básicas. Indagado novamente, o suspeito disse que “comprou a carga para revender”.





No interior da residência, havia um veículo Renault Master, na cor branca. Ao verificar o veículo, os guardas constataram que as placas eram falsificadas e também que o automóvel era fruto de roubo. O suspeito foi encaminhado até o Distrito Policial de Caucaia do Alto, onde permaneceu à disposição da Justiça.