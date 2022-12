Dois radares na Estrada de Caucaia têm velocidade máxima alterada | Rudney Oliveira

Alteração ocorreu nesta semana; saiba mais









Nesta semana, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia alterou a velocidade máxima permitida em dois radares na Estrada de Caucaia do Alto.Leia também: Cotia arrecadou R$ 1,4 milhão em multas por radares; veja para onde deve ir o dinheiro O radar sentido Caucaia, na altura do bairro dos Pereiras, passou de 40 km/h para 60 km/h; já o radar em ambos os sentidos no km 10 da via, próximo ao pontilhão, passou de 50 km/h para 60km/h.Vale lembrar que sete radares na Estrada de Caucaia aplicaram, em média, 104 multas por dia no primeiro mês de atuação [RELEMBRE AQUI]