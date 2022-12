Confira a previsão do tempo para o Natal em Cotia

É verão, mas nada de muito calor





Nada de muito calor no Natal 2022. Pelo menos é isso que a previsão do tempo aponta para Cotia e região. A temperatura máxima entre os dias 23 e 25 de dezembro será de 25ºC, e a mínima no mesmo período de apenas 13ºC. Tudo isso em pleno verão 2022, de acordo com o Clima Tempo.Nesta sexta-feira (23), a mínima será de 13ºC e máxima de 25ºC com sol, muitas nuvens e chuva no período da tarde.Já no sábado (24), véspera de Natal, a mínima deve ser de 15ºC e máxima de 24ºC com chuva à tarde. Segundo o Clima Tempo, durante a noite não deve chover.Já no domingo (25), a máxima deve chegar a 25ºC com chuva no período da tarde.