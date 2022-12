Cotia terá evento de Bike Street e Super Spine

As bikes vão invadir o Parque Teresa Maia, em Cotia, neste mês de dezembro. Entre os dias 9 e 11, o Festival de Bike Street e Super Spine promete muita disputa e adrenalina para os participantes nas pistas montadas para o evento. Assim como para o público que estará acompanhando das arquibancadas e poderá também testar a pista nos horários que não houver competição. O Festival Bike 2022 é uma competição Open, aberta para profissionais e amadores disputarem juntos.





As inscrições são gratuitas e estarão abertas até quarta-feira (7). Basta acessar o link disponível na bio do perfil da Dream BMX (@dreambmx). Podem se inscrever atletas a partir de 16 anos - menores de 18 anos precisam de uma autorização dos responsáveis com firma reconhecida em cartório para competir.





Em Cotia estará a mesma rampa que rodou o Brasil com o BMX Super Spine (BSS), o maior campeonato de BMX Freestyle já realizado no País, com mais de 12 etapas ao longo de quatro anos. Mas, a competição virá com novidades. Pela primeira vez será disputada em forma de festival e contando, também, com a BMX Street.





O Festival reunirá os melhores atletas do Brasil. E nomes como Cauan Madona, Caio Rabisco, Paulo Saçaki, Gustavo Bala Loka, Anderson Kakaroto, Rodrigo Reza Vela, Eduarda Penso, Mikaela Pelayes, Débora de Oliveira, Derlayne Oliveira e Carol Bittencourt prometem elevar o nível da competição.





“A novidade para o Festival Bike 2022 é que, além da BMX Super Spine, também haverá uma competição de BMX Street em obstáculos de madeira, montados pela Brasil Skate Camp. Essa competição inova na maneira de realizar a disciplina Street, trazendo mais emoção e interação com o público”, destaca Marcelo Dream, responsável técnico do Festival. “Há uma ansiedade dos atletas para andarem em uma das melhores rampas disponíveis no Brasil e disputarem as primeiras colocações e os prêmios oferecidos pela organização”, completa.





Vagas e programação