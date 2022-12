Campanha oferece testes gratuitos de HIV e sífilis em unidades de saúde de Cotia

Município registrou, de novembro de 2021 a novembro deste ano, 53 novos casos de HIV, 92 de sífilis e 64 de Hepatites Virais (B e C); testes serão aplicados em datas pré-definidas; saiba mais

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Até o dia 7 de dezembro, a Secretaria de Saúde de Cotia participará da 15ª Campanha Fique Sabendo, que visa intensificar as ações de orientação e conscientização sobre Infecção Sexualmente Transmissível (IST), HIV e Sífilis. Uma mobilização também está marcada para este sábado (3).





A ação acontece no mês de luta contra a Aids, o Dezembro Vermelho, que começou nesta quinta-feira (1º), no Dia Mundial de Combate à Aids.





Dados da Vigilância Epidemiológica (VE) de Cotia mostram que 439 pacientes estavam matriculados e em atendimento no SAE/CTA, entre 01/11/2021 a 01/11/2022. No mesmo período, foram registrados 53 novos casos de HIV, 92 de sífilis e 64 de Hepatites Virais (B e C).





A campanha visa prevenir e orientar sobre a importância do diagnóstico precoce. Segundo a Prefeitura, as Unidades Básicas de Saúde vão intensificar as ações educativas, além de realizarem testes rápidos em datas pré-definidas [VEJA MAIS ABAIXO]. As unidades especializadas e Pronto Atendimento também participam da ação.





OUTRAS AÇÕES





Para o dia 14 de dezembro, está programada a instalação cênica ‘O Labirinto das Sensações’, em frente à Secretaria da Saúde, das 16h às 20h, uma intervenção artística baseada em performances cênicas interativas que aguçam os sentidos e reflexões sobre IST/Aids.





O objetivo, segundo a secretaria, é ampliar o número de pessoas que conheçam seu status sorológico, além de vincular o portador do HIV à referência de atendimento do município, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), e ofertar o tratamento após o diagnóstico.





“Temos a clareza de que nestes 15 anos crescemos, avançamos e não podemos deixar de lado as ações e rotinas de testagem do HIV e da Sífilis e a Campanha Fique Sabendo”, disse Silvana Silva, coordenadora VE.





De acordo com o coordenador do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, Nélio Girardo, toda a população pode e deve participar da campanha, mas o público-alvo são pessoas com vida sexual ativa.





"A Campanha tem por objetivo realizar o teste de HIV e de sífilis em toda a população, principalmente em quem tem vida sexual ativa e que nunca realizou o teste de HIV ou sífilis na vida, e em quem se encontra em situação de vulnerabilidade", afirmou.





Os testes podem ser realizados gratuitamente a qualquer momento do ano, sem agendamento, no SAE/CTA que fica na avenida Prof. Manoel José Pedroso, 843, 1º andar, Parque Bahia, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Informações 4616-5921 e saecotia@gmail.com.