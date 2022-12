As primeiras impressões do novo Burger King em Cotia | Rudney Oliveira

Visitei a nova unidade na noite desta sexta-feira (2) e trago neste texto os pontos positivos e negativos do BK do KM 37 da Raposo.

Conforme esta coluna anunciou, em primeira mão, foi inaugurada, nesta quinta-feira (1), a nova unidade do Burger King em Cotia, localizada no km 37 da rodovia Raposo Tavares, sentido interior.

Estive nesta sexta-feira (2) no restaurante e trago para vocês as minhas impressões da visita.

Totem sem funcionar

Próximo das 22h, o Burger King estava lotado, tanto que foi difícil até estacionar, mesmo com amplo estacionamento que o posto de combustível fornece.

Ao adentrar na loja, foram oferecidas coroas da marca (não sei se só eu que acho bem estranho isso, rs).

Tinham três totens para realizar pedidos. À princípio, funcionavam. Fiz meu pedido e, na hora de pagar, surpresa: o sistema não funcionou e ficou travado.

Então pedi auxílio a um funcionário que, de forma extremamente educada, disse: "essas máquinas são horríveis". Com sorriso no rosto, ele fez meu pedido no tablet, porém, era necessário enfrentar uma fila para fazer o pagamento.

Mais problemas

Ao aguardar na fila, notei que os funcionários estavam com dificuldade para atender alguns clientes. O motivo? O sistema não estava aceitando cupons do BK, nem cartão de refeição, aí você já deve imaginar o desconforto de alguns clientes, né?

Rapidez e qualidade

Após o pagamento, o pedido ficou pronto em apenas 10 minutos - incrível resultado pela quantidade de pessoas e de carros no drive-trhu.

A batata estava bem quente e os lanches bons - mas quando é que diminuíram tanto o tamanho?

Com a barriga cheia, deu para observar como a decoração da loja ficou bacana. É uma nova opção para os cotianos que passam pela região na volta pra casa, bem como para os moradores de Vargem Grande Paulista e Ibiúna.

Sobre os problemas, devemos dar um desconto por ser inauguração. Espero que sejam ajustados,