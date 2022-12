Agências bancárias não abrem nesta sexta-feira (30); veja como pagar contas

Como a virada do ano cairá no fim de semana que, habitualmente já não há expediente, os bancos também não terão atendimento ao público amanhã

Agência bancária do Bradesco no centro de Cotia. Foto: Cotia e Cia





De acordo com uma Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) de 2020, os bancos não funcionam nos dias 31 de dezembro, nem no dia 1º de janeiro (Confraternização Universal).





Contudo, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), como a virada do ano cairá no fim de semana que, habitualmente já não há expediente, os bancos também não terão atendimento ao público nesta sexta-feira (dia 30). Dessa forma, o último dia para realizar todas as operações nas agências bancárias é hoje (29).





Como pago contas?





Caso alguma de suas contas tenha vencimento para estes dias, não há com que se preocupar. A Febraban diz que dá para pagar contas sem multa no próximo dia útil caso alguma delas vença durante os feriados.





“Mesmo durante feriados, os canais digitais e caixas eletrônicos estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário.”





Em caso de dúvida, confira o número de telefone das centrais de atendimento dos principais bancos:





Banco do Brasil – capitais e regiões metropolitanas: 4003-5285 / demais localidades: 0800 729 5285;





Bradesco – 0800 704 8383;





Caixa Econômica Federal – 0800 726 0101;





Itaú – 4004-4828;





Santander – 0800 762 7777.