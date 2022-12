Biblioteca feita com caixas de leite é inaugurada em Osasco

A iniciativa conta com o apoio do projeto “Escola, no olhar de quem cuida”, da Secretaria de Educação do município, que oferece capacitação às comunidades nos espaços da rede municipal de ensino

Foto: reprodução / Prefeitura de Osasco





A comunidade do Jardim Santa Fé, periferia de Osasco, conta agora com espaço de saber do projeto “Tijolinhos do Bem”, idealizado pela educadora da rede municipal de ensino, Roseli de Jesus Silva, e que funcionará como biblioteca e área de recreação para uso comum dos moradores.





O espaço, inaugurado na quarta-feira passada (21/12), foi construído com caixas de leite fornecidas pelos próprios moradores do bairro.





Foram utilizadas 44.330 embalagens Tetra Pak (compostas por 75% de papel, 20% polietileno e 5% alumínio) na construção das paredes da sala, banheiro, cobertura do espaço e na horta comunitária da biblioteca.





“É a realização de um sonho que durou três anos para se concretizar. Não se faz educação apenas com papel, caneta e lápis. A ideia é incentivar o aprendizado, a leitura e ampliação do conhecimento para além das salas de aula. Meu desejo é que futuramente saiam daqui médicos, advogados, engenheiros e profissionais dos mais variados setores”, disse Roseli.





A iniciativa conta com o apoio do projeto “Escola, no olhar de quem cuida”, da Secretaria de Educação do município, que oferece capacitação às comunidades nos espaços da rede municipal de ensino.





O projeto começou a ser idealizado em 2019 e seria executado na Cemeief Maria José Ferreira Ferraz, no próprio bairro, mas foi transferido para o local onde está situado (Avenida Brasil, 80) porque a unidade escolar passaria por reforma.